Смертность от коронавируса в Италии возросла на 36 процентов
В Италии зафиксировали самый высокий суточный показатель по числу погибших от коронавируса. Зафиксировано 168 новых случаев, таким образом общее число погибших достигло 631 человек.
- Смертность увеличившись на 36%, - приводит сообщение Агентства гражданской защиты Reuters.
При этом вирус попал в Италию недавно, впервые диагноз поставлен пациенту 21 февраля. За несколько недель число инфицированных достигло 10 149 человек. Вылечены 1004 пациента, а в реанимации находятся 877.
С 10 марта Италия находится на карантине, граждан просят не перемещаться внутри страны и по возможности не выходить из дома. Закрыты школы, развлекательные учреждения - кафе, рестораны, города, где было еще пару недель назад много туристов, теперь выглядят пусто - людей на улицах нет.
Не все итальянцы демонтируют единение с премьер-министром, который внезапно для всех расширил границы "красной зоны" на всю страну. Некоторые считают, что тех, кого не затронет коронавирус, точно затронет экономический кризис, в который Италия может попасть, закрыв предприятия, офисы и лишившись туристов.
В правительстве Италии обратились к банкам с просьбой дать людям в это нелегкое время отстрочу по кредитам.
ИСТОЧНИК KP.RU