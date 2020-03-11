Смертность от коронавируса в Италии возросла на 36 процентов

11 Март 2020 2020-03-11T06:05:39+03:00

За сутки погибли от коронавируса 168 человек - это самый высокий показатель с момента распространения болезни в стране

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В Италии зафиксировали самый высокий суточный показатель по числу погибших от коронавируса. Зафиксировано 168 новых случаев, таким образом общее число погибших достигло 631 человек.

- Смертность увеличившись на 36%, - приводит сообщение Агентства гражданской защиты Reuters.

При этом вирус попал в Италию недавно, впервые диагноз поставлен пациенту 21 февраля. За несколько недель число инфицированных достигло 10 149 человек. Вылечены 1004 пациента, а в реанимации находятся 877.

С 10 марта Италия находится на карантине, граждан просят не перемещаться внутри страны и по возможности не выходить из дома. Закрыты школы, развлекательные учреждения - кафе, рестораны, города, где было еще пару недель назад много туристов, теперь выглядят пусто - людей на улицах нет.

Не все итальянцы демонтируют единение с премьер-министром, который внезапно для всех расширил границы "красной зоны" на всю страну. Некоторые считают, что тех, кого не затронет коронавирус, точно затронет экономический кризис, в который Италия может попасть, закрыв предприятия, офисы и лишившись туристов.

В правительстве Италии обратились к банкам с просьбой дать людям в это нелегкое время отстрочу по кредитам.

ИСТОЧНИК KP.RU