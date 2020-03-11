В Москве таксист украл с карты артиста театра Александра Вершинина более 200 тысяч рублей

11 Март 2020 2020-03-11T13:02:01+03:00

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В Москве артист Малого театра Александр Вершинин обратился в полицию с просьбой отыскать таксиста, который похитил деньги с его банковской карты. ЧП случилось еще 9 марта, но известно о происшествии стало только сейчас.

По словам пострадавшего, в тот день он возвращался домой и решил не вызывать машину в приложении, а поймать авто на улице. Труда не составило, и вскоре 54-летний пассажир направлялся в сторону дома.

По пути выяснилось, что денег оплатить поездку у мужчины не хватает, и он попросил остановиться у ближайшего банкомата. Когда артист отправился снимать деньги, водитель увязался следом, но данный факт никак не смутил Вершинина.

После он признается полицейским, что был в отличном расположении духа и не обратил внимание на странное поведение извозчика. Скорее всего, уже в машине, таксист ухитрился вытащить банковскую карту клиента, а когда мужчина был доставлен домой, отправился обналичивать средства.

Народный артист России Александр вершинин. ФОТО: https://www.maly.ru

Пока актер крепко спал дома, с его карты пропали 235 тысяч рублей. СМС-сообщения из банка пострадавший обнаружил только утром и сразу же побежал в полицию.

Стражи порядка обращение приняли и запросили изображения с камер видеонаблюдения, установленных в банкомате, где снимали деньги. На изображении отчетливо видна внешность таксиста – это мужчина азиатской наружности.

Сейчас его личность устанавливается, проводится проверка, сообщает сайт mk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU