В российских колониях число подростков за 13 лет сократилось в четыре раза

11 Март 2020 2020-03-11T17:43:05+03:00

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В России значительно сократилось число подростков в местах лишения свободы. Об этом свидетельствуют данные статистики Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

За последние 13 лет число молодых людей в возрасте до 25 лет в исправительных колониях уменьшилось в четыре раза - с 195 тысяч в 2007 году до 52 тысяч человек в 2019 году. Также почти в 9 раз сократилось число несовершеннолетних в воспитательных колониях - с 10,7 тысяч до 1,15 тысячи.

Примечательно, что по достижению совершеннолетия, молодые люди могут оставаться в воспитательной колонии без перевода во взрослую, уточняют в ведомстве.

Число детей-сирот, которые остались без родительской опеки, и угодили в воспитательную колонию также значительно уменьшилось - с 1 585 человек всего до 136.

По данным ФСИН, подростки, которые отбывают наказание за убийства уменьшилось до 101 (в 2007 году - 1 059). За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью остаются 99 несовершеннолетних (в 2007 году - 1 500), за изнасилование - 172 (в 2007 - 650), за кражи — 156 (в 2007 году - 2 789).

Все эти показатели свидетельствуют о снижении в России уровня преступность среди подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU