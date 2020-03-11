2020-03-11T15:49:47+03:00
Общество

Совфед одобрил законопроект о поправке к Конституции

Ранее документ прошел чтение в Госдуме [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совфед одобрил законопроект о поправке к КонституцииСовфед одобрил законопроект о поправке к КонституцииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Совет Федерации на заседании в среду, 11 марта, принял законопроект о поправке к конституции. Принятый документ предусматривает внесение изменений в Основной закон страны и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

За принятие законопроекта проголосовали 160 человек (94,1 %), против проголосовал только один парламентарий воздержались – трое.

Совфед одобрил законопроект о поправке к Конституции

Совфед одобрил законопроект о поправке к Конституции

Напомним, на заседании в среду, 11 марта, Государственная дума приняла документ по поправкам в третьем и окончательном чтении.

Предлагаемые поправки закрепляют ограничения для высших должностных лиц, расширяет полномочия российского парламента, устанавливает социальные гарантии и приоритет национальных права над международными соглашениями. Кроме того, предусматривается упоминание Бога в тексте основного закона, а русского языка как языка государствообразующего народа.

Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию России, по которому Путин сможет снова баллотироваться на пост президента

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ИСТОЧНИК KP.RU

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