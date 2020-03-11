В России выявлено восемь новых заболевших коронавирусом
Восемь новых случая заболевания коронавирусом зафиксированы в России, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Шесть пациентов находятся в Москве, двое - в Московской области
Оперативный штаб также уточняет, что таким образом число заболевших в России за сутки увеличилось с 20 до 28 человек.
Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в столице режима повышенной готовности. В своём блоге глава столицы опубликовал обращение к горожанам, в котором отметил, что все вернувшиеся из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, обязаны сообщить о своём возвращении в Россию на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7(495)870-45-09.
Сайт kp.ru, что ранее был выписан первый заболевший коронавирусом в Москве Давид Беров. Из больниц были выписаны двое китайских граждан. Трое россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, также уже выздоровели.
Профилактика коронавируса на липецких предприятиях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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