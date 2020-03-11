В Москве раскрыли банду охотников на криптовалютных миллионеров

11 Март 2020 2020-03-11T21:11:43+03:00

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Московский Следственный комитет начал проверку подозреваемых в убийстве криптовалютного миллионера, которого убили в феврале прошлого года

Криптовалютчик прилетел в Москву для проведения крупной сделки по продаже криптовалют. В его рюкзаке находились цифровые носители, с ключами к криптовалютным кошелькам с активами на десятки миллионов рублей. Неизвестные выстрелили в него 11 раз. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Как сообщает источник «КП», следствие установило личность злоумышленника, который может быть причастен к группе преступников, подозреваемой в подготовке покушения на главу крупной криптовалютной компании с целью получить доступ к принадлежащим ему 10 тысячам биткоинов.

Глава криптовалютой компании рассказал, что он подвергся нескольким покушениям. Так один из злоумышленников незаконно проник к нему квартиру с целью его похищения и последующего вымогательства.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о трагической судьбе другого молодого криптовалютчика, которого нашли мертвым после того, как из его коттеджа вынесли 24 миллиона рублей. Следствие считает, что 23-летний миллионер покончил с собой. Возможная причина – долги.

ИСТОЧНИК KP.RU