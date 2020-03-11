В Москве раскрыли банду охотников на криптовалютных миллионеров
Московский Следственный комитет начал проверку подозреваемых в убийстве криптовалютного миллионера, которого убили в феврале прошлого года
Криптовалютчик прилетел в Москву для проведения крупной сделки по продаже криптовалют. В его рюкзаке находились цифровые носители, с ключами к криптовалютным кошелькам с активами на десятки миллионов рублей. Неизвестные выстрелили в него 11 раз. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
Как сообщает источник «КП», следствие установило личность злоумышленника, который может быть причастен к группе преступников, подозреваемой в подготовке покушения на главу крупной криптовалютной компании с целью получить доступ к принадлежащим ему 10 тысячам биткоинов.
Глава криптовалютой компании рассказал, что он подвергся нескольким покушениям. Так один из злоумышленников незаконно проник к нему квартиру с целью его похищения и последующего вымогательства.
Ранее сайт kp.ru рассказывал о трагической судьбе другого молодого криптовалютчика, которого нашли мертвым после того, как из его коттеджа вынесли 24 миллиона рублей. Следствие считает, что 23-летний миллионер покончил с собой. Возможная причина – долги.
ИСТОЧНИК KP.RU