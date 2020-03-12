Врачи рассказали, какие пациенты тяжелее других переносят коронавирус – пожилой возраст только один из пунктов
Ученые назвали группы пациентов, для которых коронавирус может стать смертельной угрозой. Основываясь на опыте и статистике китайских врачей, исследователи раньше заявляли - коронавирус "бьет" сильнее всего по пожилым людям.
Но оказалось, что возраст - не главный признак того, что заболевание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Исследование опубликовано в еженедельном медицинском журнале The Lancet. Проанализировали истории болезни 191 пациента из двух больниц в Ухани (Китай).
Так, детские смерти и смерти людей среднего возраста происходили при наличии у пациентов диабета, высокого артериального давления.
- Длительное использование неинвазивной вентиляции легких также стало важным фактором смерти среди пациентов детского возраста,- сообщил один из исследователей доктор Жибо Лью (Zhibo Liu).
У пожилых людей заболевание проходит тяжелее за счет сниженного иммунитета.
- У них более длительные реакции на воспаление, которые вызывают сбои в работе сердца, мозга и других органов, - сообщили исследователи
Ученые сделали еще одно открытие - выздоровевшие люди гораздо дольше остаются заразными, чем предполагалось. Выделение вируса у выживших составляет 20 дней. На эти данные они просят опираться в странах для определения сроков карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU