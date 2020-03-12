2020-03-12T01:07:46+03:00
В мире

Врачи рассказали, какие пациенты тяжелее других переносят коронавирус – пожилой возраст только один из пунктов

Ученые проанализировали возраст, сопутствующие болезни и другие параметры пациентов из двух больниц в Ухани
Юлия САЛЬНИКОВА
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Оказалось, что излечившиеся от коронавируса люди, заразны в течение 20 днейОказалось, что излечившиеся от коронавируса люди, заразны в течение 20 днейФото: REUTERS
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Ученые назвали группы пациентов, для которых коронавирус может стать смертельной угрозой. Основываясь на опыте и статистике китайских врачей, исследователи раньше заявляли - коронавирус "бьет" сильнее всего по пожилым людям.

Но оказалось, что возраст - не главный признак того, что заболевание может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Исследование опубликовано в еженедельном медицинском журнале The Lancet. Проанализировали истории болезни 191 пациента из двух больниц в Ухани (Китай).

Так, детские смерти и смерти людей среднего возраста происходили при наличии у пациентов диабета, высокого артериального давления.

- Длительное использование неинвазивной вентиляции легких также стало важным фактором смерти среди пациентов детского возраста,- сообщил один из исследователей доктор Жибо Лью (Zhibo Liu).

У пожилых людей заболевание проходит тяжелее за счет сниженного иммунитета.

- У них более длительные реакции на воспаление, которые вызывают сбои в работе сердца, мозга и других органов, - сообщили исследователи

Ученые сделали еще одно открытие - выздоровевшие люди гораздо дольше остаются заразными, чем предполагалось. Выделение вируса у выживших составляет 20 дней. На эти данные они просят опираться в странах для определения сроков карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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