В России выявлено шесть новых заболевших коронавирусом Covid-19

12 Март 2020 2020-03-12T20:03:33+03:00

Четыре пациента находятся в Москве, один - в Краснодарском крае, один - в Калининграде

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Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в России. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Четыре пациента находятся в Москве, один - в Краснодарском крае, один - в Калининграде. Оперативный штаб уточняет, что таким образом число заболевших в России увеличилось до 34 человек.

Отмечается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные с точки зрения распространения коронавирусной инфекции. На данный момент все заболевшие находятся в инфекционных боксах.

Оперштаб Москвы сообщает, что заболевшие прибыли рейсом: DP-804 01 марта 2020 Бергамо-Москва, а также передвигались рейсом: "Уральские авиалинии" U6-3514 Верона - Домодедово (29 февраля 2020)

С пассажирами рейса уже связались медработники. Однако в штабе напоминают: если вы или ваши близкие передвигались этим рейсом, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение.

Напомним, 11 марта было выявлено шесть новых случаев заражения. Все инфицированные в последние две недели посещали Италию.

Сайт kp.ru сообщал, что ранее из больницы был выписан первый заболевший коронавирусом в Москве Давид Беров, а также двое китайских граждан. Трое россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess, также уже выздоровели.

Профилактика коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU