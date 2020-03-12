2020-03-12T22:22:13+03:00
Спорт

НХЛ сообщила о приостановке регулярного сезона из-за коронавируса

Срок ограничений на проведение игр не уточняется
Елена ГИЛЬМАНОВА
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НХЛ сообщила о приостановке регулярного сезона из-за коронавирусаНХЛ сообщила о приостановке регулярного сезона из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Национальная хоккейная лига сообщила о приостановке регулярного сезона в связи с ситуацией с распространением коронавируса нового типа.

В пресс-релизе НХЛ сказан, что игры приостанавливаются с четверга, 12 марта. При этом срок приостановки проведения игр не указывается.

Решение было принято после консультаций с медицинскими экспертами, а так же не фоне приостановки сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Наша цель — возобновить игру, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли», - заявил комиссионер НХЛ Гэри Бетттмэн.

Напомним, ранее о приостановке сезона из-за ситуации с COVID-19 сообщили НБА и MLS.

По последним данным число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 1 200. Жертвами инфекции стали по меньшей мере 37 человек. Режим ЧС введен в 24 штатах из 50. На борьбу с инфекцией выделили 7,8 миллиарда долларов. Власти приняли решение до 1 апреля закрыть Конгресс Соединённых Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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