24 из 50 штатов Америки объявили режим ЧС из-за коронавируса

12 Март 2020 2020-03-12T02:33:16+03:00

О новых мерах борьбы с коронавирусом в США 12 марта сообщил президент Трамп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Белом доме планируют ввести новые ограничения на въезд в страну и выпустить рекомендации для американцев, собирающихся в Европу

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Почти на половине США введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронаивруса. Как сообщает CNN, 24 штата уже выпустили заявления. Первым режим ЧС объявили во Флориде, это произошло еще 1 марта. Теперь в этот список попал даже Вашингтон, столица США. Здесь запрещены массовые мероприятия численностью больше 250 человек, планируется отправить на внеплановые каникулы школьников.

Коронавирус убил уже 32 человека в США, заражены свыше 1160 человек.

Как сообщает Reuters, Белый дом рассматривает возможность выпуска рекомендаций относительно посещения американцами Европы. Вероятно введут новые ограничения для путешественников из некоторых европейских стран, въезжающих в страну. Президент США Дональд Трамп планирует обратиться к гражданам 12 марта в 01:00 по Гринвичу.

В Италии 11 марта, в день когда ВОЗ признает коронавирус пандемией, еще больше усилили меры по сдерживанию распространения заболевания. Теперь в стране закрыты магазины кроме продуктовых, кафе, бары, парикмахерские.

ИСТОЧНИК KP.RU