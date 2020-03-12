2020-03-12T17:28:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Конгресс США закрывается из-за коронавируса

Чрезвычайные меры будут действовать до 1 апреля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Конгресс США закрывается из-за ситуации с коронавирусомКонгресс США закрывается из-за ситуации с коронавирусомФото: REUTERS
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Конгресс Соединённых Штатов закрывается до 1 апреля в целях предосторожности в связи с распространением коронавируса нового типа.

Как сообщает Associated Press, будет остановлена работа Палаты представителей, а также офисных зданий Сенаты и прекращен пропуск посетителей. Чрезвычайные меры начнут действовать в четверг, 12 марта, с 17.00 по времени восточного побережья США (00.00 мск в пятницу, 13 марта).

Напомним, почти половина Соединённых Штатов находится в режиме ЧС в связи с распространением COVID-19. Ограничения введены в 24 штатах из 50. Число случаев заболевания коронавирусом превысило 1200. Жертвами инфекции стали 37 человек.

Сайт kp.ru писал, что 12 марта президент США Дональд Трамп обратился к гражданам страны в связи с распространением заболевания. В своей речи глава Белого дома сообщил о приостановки всех поездок из Европы в Штаты в течение следующих 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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