ФИФА из-за коронавируса перенесла отборочные матчи Чемпионата мира – 2022

12 Март 2020 2020-03-13T00:46:51+03:00

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В четверг, 12 марта, Международная федерация футбола (ФИФА) в связи с распространением «китайского» коронавируса COVID-19 в мире приняла решение на неопределенный срок перенести все запланированные на март матчи южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Новые даты проведения встреч пока не определены, их обещают объявить позже.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы организации. Отмечается, что ФИФА продолжит оценивать ситуацию с коронавирусом и в случае необходимости примет решение о возможности «дальнейших изменений в расписании южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года».

Федерация уточнила, что такие меры принимаются «с целью защиты здоровья и безопасности всех вовлеченных лиц», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 марта Европейский футбольный союз проведет общее собрание представителей всех входящих в УЕФА стран и лиг, на котором, как ожидается, будет обсуждаться перенос Евро – 2020 на лето 2021 года из-за коронавируса.

Карта распространения коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU