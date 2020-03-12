Врач футбольного клуба «Динамо» Александр Ярдошвили о борьбе с коронавирусом: Меньше ходить в гости, как можно чаще мыть руки, есть побольше витаминов

Итальянские страдания

- На самом деле, лихорадит весь мир. Коронавирус добрался и до нас, - говорит Николай Валуев. - Мне сейчас на телефон пришла информация, что теперь отменяется и чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске. Очень грустно. С нами на связи наш собственный корреспондент в Италии Татьяна Огнева-Сальвони. Татьяна, здравствуйте. Страдаете без футбола?

- Ну, я лично нет, но мужчины, конечно, переживают. Но больше всего переживает мир футбола, так как весь футбольный сезон может полететь коту под хвост. Вчера было принято решение окончательно отменить все матчи Серии А до 3 апреля.

- УЕФА уже официально подтверждает отмену двух матчей Лиги Европы – это «Севилья»-«Рома» и «Интер»-«Хитафи» - и там, и там играют испанские и итальянские команды. А что говорят итальянские власти? Будут ли возобновлены игры?

- Пока 3 апреля условная дата, что будет – неизвестно. Все президенты федераций командных видов спорта провели собрания дистанционно, по скайпу, собрались и приняли постановление, что это чрезвычайная ситуация, что она не имеет прецедентов в истории и что ситуация будет развиваться по законам чрезвычайных ситуаций… Нет примеров, как себя вести, все растеряны, очень большая неопределенность, клубы и лиги уже запросили экономическую поддержку от государства, потому что итальянский спорт несет очень большие потери. Футбольный сезон под угрозой и не только футбольный, Кстати, некоторые итальянские футболисты переключились со спорта и организовали фонды, чтобы помогать госпиталям, так как не хватает, переключились на благотворительность.

Мнение профессионального тренера

- С нами на связи сейчас Дмитрий Черышев, российский и советский футболист. Дмитрий Николаевич, как повлияла вся эта история на европейский футбол и на вашего сына Дениса Черышева, который играет в «Валенсии»?

- В первую очередь, надо напомнить, что мы играем для болельщиков, все соревнования у нас идут для зрителей и поэтому, и я считаю, что играть при пустых трибунах нет смысла, лучше отменять матчи совсем.

- То есть, при пустых трибунах играть хуже, чем не играть вообще?

- Вот вчерашний матч Лиги чемпионов, «Валенсия» - «Аталанта» (3:4), проходил при пустых трибунах. Я думаю, что, если бы болельщики «Валенсии» были на стадионе, то они наверняка бы больше вели свою команду вперед, поддерживали ее и не было бы счета, как в контрольном или в товарищеском матче…

- Хорошо, допустим, отменят игры и чем тот же Денис будет заниматься?

- Ну, есть тренировочный процесс, есть подготовка к играм, все равно команду нужно поддерживать в форме… В такие моменты больше уделишь внимание тактическим действиям команды, для того, чтобы она улучшала свою игровые кондиции.

- А на вашей памяти вообще что-либо подобное было?

- За всю историю моей профессиональной карьеры, что в России, что в СССР, что в Испании, я вот такого ажиотажа не видел и не слышал. Но самое интересное, здесь в Испании все это еще не так сильно развивается. А в Италии практически все футбольные матчи, все мероприятия серьезного масштаба аннулированы.

- Но есть и другое мнение. Стивен Джерард говорит, например, что, «если чемпионаты не будут доиграны, это стыд и позор, мол нужно играть без зрителей, команды заслуживают отпраздновать победу».

Советы спортивного врача

- С нами на связи Александр Ярдошвили, главный врач футбольного клуба «Динамо» (Москва). Александр Эдуардович, не боитесь, что ваши игроки могут, не дай бог, от кого-нибудь из болельщиков, которые там сидят на трибуне, что-нибудь подхватить?

- Я думаю, это вопрос риторический. Вообще-то заболеть может любой человек, да. Но не до такой же степени… Мои футболисты не общаются с болельщиками во время матча, во-вторых, они находятся в помещении, куда допуск только работникам клуба. И, соответственно, будут приняты определенные меры, сверхосторожные, насколько это возможно, физически… так что в этом опасений нет.

- Александр Эдуардович, но не чрезмерны ли вот эти меры, которые принимаются?

- С другой стороны, руководителей Минздрава тоже можно понять. Руководителей мэрии Москвы и так далее. То есть, люди в первую очередь пытаются как-то обезопасить себя. Главное в этой ситуации – как можно уменьшить контакт. Словом, меньше ходить в гости, в какие-то места скопления народа. Второе – как можно чаще выполнять гигиенические процедуры…

- Вы своим подопечным уже какие-нибудь особые предписания выдали?

- В обязательном порядке, да. Помимо гигиены это прежде всего витаминизация, более активная, чем она есть у футболистов в обычном игровом периоде. Это препараты, которые повышают иммунитет, повышают устойчивость к различным видам инфекций. А дальше будем надеяться на то, что найдут какую-то вакцину, которая положит конец этому безобразию.