2020-03-13T09:10:02+03:00
Происшествия

Полиция задержала фельдшера за изнасилование собственной дочери

Мужчина домогался до ребенка на протяжении одиннадцати лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Отца девочки уже задержали. Фото: Петр Ковалев ТАССОтца девочки уже задержали. Фото: Петр Ковалев ТАСС
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Полиция задержала 66-летнего жителя Московской области, который на протяжении одиннадцати лет насиловал собственную дочь. В правоохранительные органы обратилась мать девочки, которая лишь недавно узнала о случившемся.

Она рассказала, что мужчина начал издеваться над ребенком, когда ей едва исполнилось семь лет. С тех пор он постоянно насиловал их общую дочь.

Домогательства продолжались даже после развода. Девочка осталась жить с матерью, но часто виделось с отцом у него дома.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, оба родителя работают фельдшерами на скорой помощи. Девушке, которая подвергалась сексуальному насилию, с раннего возраста сейчас уже 17 лет. Она учится в 11 классе.

Отца пострадавшей задержали и доставили в отдел.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году в Ленинградской области задержали мужчину, который на протяжении семи лет насиловал свою дочь, рожденную от двоюродной сестры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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