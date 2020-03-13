2020-03-13T14:09:21+03:00
Общество

Роспотребназдор призвал регулярно дезинфицировать смартфоны

Обрабатывать гаджет рекомендуется после посещения общественных мест
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россиянам напомнили о необходимости дезинфицировать смартфоныРоссиянам напомнили о необходимости дезинфицировать смартфоныФото: EAST NEWS
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Роспотребнадзор дал несколько рекомендаций, которые помогут защититься от коронавируса. Прежде всего специалисты рекомендуют мыть руки после посещения общественных мест. Также рекомендуется регулярно использовать антисептические салфетки и гели на основе спирта.

Также эксперты рекомендуют уделять внимание смартфонам. Гаджеты необходимо обрабатывать антисептиком каждый вечер и после посещения общественных мест, например, торговых центров или общественного транспорта.

«Как избежать инфекции? Регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом», — цитирует сообщение ведомства «Федеральное агентство новостей».

В Роспотребнадзоре также отметили, что если на смартфоне есть чехол, то его необходимо снимать и обрабатывать антисептиком отдельно. Более того, если есть возможность, то лучше вообще обходиться без чехла, чтобы избежать большего скопления грязи и микробов, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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