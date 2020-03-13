2020-03-13T17:35:45+03:00
Здоровье

Сомнолог рассказала, какие болезни могут скрываться за храпом

Проблемы со сном могут вызвать сердечные и сосудистые заболевания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врач рассказал об опасности храпаВрач рассказал об опасности храпаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Храп является не просто недостатком, а возможным симптомом серьезного заболевания. Ведущий врач-сомнолог Светлана Вострухова отметила, что храп может быть предвестником инфаркта или инсульта.

«Храп связан с высокими рисками нарушения мозгового или сердечного кровообращения, то есть с инсультами и инфарктами», - цитирует эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам медика, риск инсульта у храпящих мужчин в три раза выше, чем у тех, кто спит тихо.

Кроем того, половина пациентов, которые имеют проблемы со сном, страдают синдромом остановок дыхания во сне (апноэ). Сам человек может даже не догадываться об этой своей особенности, поскольку она долгое время никак его не беспокоит и не доставляет дискомфорта. Однако со временем, это заболевание может серьезно сказаться на состоянии сосудов.

«Часто ночное острое нарушение мозгового кровообращения является следствием вовремя не диагностированного и нелеченного синдрома апноэ», - отмечает Вострухова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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