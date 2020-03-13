Весеннюю сессию ПАСЕ отменили из-за ситуации с коронавирусом

13 Март 2020 2020-03-13T21:34:26+03:00

Сессия должна была состояться в Страсбурге с 20 по 24 апреля

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Руководство Совета Европы приняло решение не проводить в этом году весеннюю сессию Парламентской ассамблеи, из-за распространения коронавируса нового типа в европейских странах. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах. Решение принято на уровне руководства Советы Европы. Меры безопасности прежде всего», - сказал депутат.

Ранее сайт kp.ru писал, что гендиректор ВОЗ Тедроса Гебреисуса назвал Европу эпицентром пандемии COVID-19.

Напомним, что в связи с распространением коронавируса в Европе Национальный олимпийский комитет Греции отменил эстафету Олимпийского огня на территории страны. Во Франции закрыли школы и университеты, в Италии – магазины, а Чехия закрыла свои границы от иностранцев. Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.

ИСТОЧНИК KP.RU