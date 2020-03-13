2020-03-13T21:32:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ВОЗ назвал Европу эпицентром пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что от коронавируса погибли более 5000 человек [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ сообщила, что от коронавируса погибли более 5000 человекВОЗ сообщила, что от коронавируса погибли более 5000 человекФото: REUTERS
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По данным Всемирной организации здравоохранения на 13 марта количество погибших от коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 5 000. Такое заявление сделал гендиректор ВОЗ Тедроса Гебреисуса.

Он назвал эти цифры «трагической отметкой» и заявил, что «Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19». Так в пример ВОЗ привела Италию, где за сутки число жертв коронавируса выросло на 250 и составляет 1 266.

При этом в ходе брифинга Всемирная организация здравоохранения заявила, что «невозможно» сказать, когда пандемия коронавируса нового типа достигнет пика.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире, поскольку масштабы распространения заболевания уже не могут характеризоваться как эпидемия. При этом организация призвала не использовать слово «пандемия» легкомысленно, поскольку это может вызвать «вызвать необоснованный страх».

Гебреисуса заявил, что, если государство проводят тесты, обрабатывают помещения, изолируют зараженных, отслеживают людей, которые контактировали с больными, в таком случае возможно предотвратить масштабного распространения пандемии.

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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