2020-03-13T20:35:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Россия из-за коронавируса ограничит рейсы в страны Евросоюза

Останутся лишь регулярные вылеты в столицы стран ЕС, а также чартеры для возвращающихся россиян
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Из-за коронавируса приостановят рейсы в Италию, Францию и ГерманиюИз-за коронавируса приостановят рейсы в Италию, Францию и ГерманиюФото: Иван ВИСЛОВ
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С субботы, 16 марта, Россия вводит ограничения авиасообщение со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией. Такие меры приняты на фоне распространена коронавируса нового типа. Об этом сообщил оперативный штаб

Ограничения не коснутся регулярных рейсов в столицы стран и чартеров для вывоза россиян.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 г. по московскому времени», - говорится в сообщение оперштаба.

Напомним, с 13 марта оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом ввел ограничения на полеты в страны Европы. Сокращения полетной программы коснулись Италии, Франции, Испании и Германии. «Аэрофлот» оставался единственным российским перевозчиком, который сейчас летает в Китай, Южную Корею и Иран.

Накануне ограничения ввел Чехия, которая перестала выдавать шенгенские визы и ввела запрет въезд всем иностранцам из «зон риска». Помимо Китая, Ирана, Южной Кореи, ограничения коснутся и некоторых стран Евросоюза, а также Великобритании. Свои границы для иностранцев закрыла Украина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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