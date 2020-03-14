2020-03-14T05:42:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Южной Корее более восьми тысяч человек

За сутки медики выявили 107 новых случаев заражения, выздоровели 204 пациента
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее превысило восемь тысячЧисло случаев заражения коронавирусом в Южной Корее превысило восемь тысячФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Медики Южной Кореи, куда переместилась вспышка «китайского» коронавируса COVID-2019 из КНР, за минувшие сутки зафиксировали 107 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в стране возросло до 8086, причем 5990 из них – в городе Тэгу, где заболевание начало распространяться после мероприятий местной секты Синчхончжи, и 1153 – в провинции Кёнсан-Пукто.

За день в южнокорейских больницах от вызываемой этим вирусом пневмонии нового типа скончались еще пять человек, а сначала вспышки заболевания умерли 72 пациента. Выздоровели в общей сложности 714 больных, в пятницу из больниц выписались 204 человека.

Такие данные по состоянию на 14 марта обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее южнокорейские власти подняли уровень эпидемиологической угрозы до высшего и настоятельно рекомендовали населению пока не выходить из домов. Кроме того, в республике на три недели перенесли начало учебного года – с 2 марта на 23-е.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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