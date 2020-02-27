Эпидемия коронавируса переместилась в Южную Корею: 500 новых случаев за сутки, тогда как в Китае всего 433

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:27:50+03:00

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Эпицентром распространения коронавируса 27 января впервые с момента начала эпидемии стал не Китай, а Южная Корея. Напомним, вирус начал распространяться в китайской провинции Ухань в середине декабря 2019 года. До сих пор не ясно, откуда появилась болезнь, получившая название COVID-19. Ученые предполагают, что изначально коронавирусом были заражены летучие мыши, которые употребляли в пищу в Ухане. Но китайские ученые допустили, что вирус вообще мог быть родом не из КНР. Теория не безосновательна, учитывая то, что в ряде стран так и не нашли "нулевого пациента", того, кто привез к ним вирус.

Ситуация с распространение коронавируса в Китае, похоже, пошла на спад. Но произошел рост случаев инфицирования в других странах. Больше всего - в Южной Корее.

За 12 часа в стране, как сообщает CNN, коронавирус подтвержден у 505 человек. Один пациент умер. Общее число зараженных в Южной Корее достигло 1766, 13 смертей.

Общее количество впервые выявленных случаев коронавируса превысило суточные показатели Китая, где за 24 часа подтверждено 433 случая.

Таким образом, впервые заболевших в мире оказалось больше, чем в Китае.

В связи с этим Ростуризм 27 февраля рекомендовал операторам приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU