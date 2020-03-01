В Южной Корее коронавирусом заразились уже 3526 человек, умерли 17
За минувшие сутки медики Южной Кореи зафиксировали 376 новых случаев заражения «китайским» коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 3526.
Число жертв этой опасной инфекции увеличилось до 17, выздоровели пока только 30 больных, под наблюдением врачей с подозрением на заболевание находятся 32422 человека. Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 1 марта, обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.
В сообщении KCDC отмечается, что в Сеуле инфицированы 82 местных жителя, но наибольшее число заразившихся приходится на два очага южнокорейской эпидемии коронавируса – город Тэгу (333 новых случаев, в общей сложности с начала вспышки заболели 2 569 человек), где люди подцепили заразу во время религиозных служб в местной церкви, и провинцию Кёнсан-Пукто (514 заразились, 26 новых случаев). Там, как писал сайт kp.ru, вирус стал распространяться после заражения пациентов и медперсонала психиатрического отделения одной из больниц.
Власти страны подняли уровень эпидемиологической угрозы до высшего и настоятельно рекомендовали людям в ближайшие дни не выходить из домов на улицу без особой надобности.
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Карта распространения коронавируса
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ИСТОЧНИК KP.RU
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