2020-03-15T09:41:56+03:00
Общество

Врачи рассказали, чем опасен сон в транспорте

Чтобы не засыпать в дороге, лучше всего соблюдать режим
Юлия Кекова
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Михаил Бочкарев рассказал, чем может быть опасен сон в автобусах и электричках.Михаил Бочкарев рассказал, чем может быть опасен сон в автобусах и электричках.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Старший научный сотрудник группы сомнологии Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Михаил Бочкарев рассказал, чем может быть опасен сон в автобусах и электричках.

По его мнению, на пользу такого метода восстановления сил может на влияет множество факторов, в частности отрицательных. Именно они, как следствие, негативно влияют на режим человека. Но не стоит забывать, что каждый организм - индивидуален и имеет свои особенности.

Руководитель сомнологической лаборатории ФГБУ НМИЦ Алмазова Юрий Свиряев считает, что нарушения сна в целом могут быть связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы и нарушением дыхания. Причем такие люди опасны и для окружающих. В пример специалист привел запрет в США на работу водителям. Без специального разрешения сомнолога они не могут выходить в рейсы, пишет издание Nation News.

ИСТОЧНИК KP.RU

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