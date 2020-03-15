2020-03-15T19:31:45+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ рассказала об использовании платежных способов для профилактики коронавируса

По данным организации, COVID-19 остается на бумаге 4 дня, на пластиковых носителях – до 9 дней
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ рассказал об использовании платежных способов для профилактики коронавирусаВОЗ рассказал об использовании платежных способов для профилактики коронавирусаФото: Евгения ГУСЕВА
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Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег, поскольку они могут быть каналом передачи вирусов. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени», - говорится в сообщении ведомства

По данным ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса COVID-19 на бумажном носителе составляет от трех до четырех дней, на пластиковых – до девяти дней. Роспотребнадзор отмечает, что банкноты, которые выдаются кредитным организациям, являются «чистыми», поскольку они выдерживаются в Банке России не менее 14 дней с момента поступления.

Что касается оплаты картой, ВОЗ поясняет - наиболее безопасны бесконтактные платежи, а при оплате при помощи пин-кода необходимо соблюдать меры предосторожности.

Напомним, ранее на официальном портале мэра Москвы mos.ru появился новый раздел, посвященный профилактике коронавирусной инфекции, где можно прочитать последние новости об эпидемиологической ситуации в столице, а также узнать о мерах по профилактике и симптомах COVID-19.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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