Единственная страна ЕС без коронавируса, Черногория, закрывает въезд иностранцам
Власти Черногории объявили, что с 16 марта в страну не смогут попасть иностранцы. Причина - коронавирус. Заболевания в Черногории нет, а потому в правительстве намерены сделать все, чтобы так было и дальше.
Черногория остается единственной страной Евросоюза, где нет ни одного случая заболевания COVID-19. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Национального координационного Совета Черногории, въезжать в страну разрешено только тем, у кого есть вид на жительство. Но и они, даже если у них нет симптомов заболевания, должны будут две недели находиться на карантине.
- В магазинах вводится ограничение на число покупателей, - сообщил вице-премьер Милутин Симович.
Пока ограничения установлены на срок в 15 дней.
Число заболевших в мире впервые 16 марта превысило показатели по заболеваемости в Китае. При этом наиболее сложная обстановка - в Италии, где процент смертности превышает 7, тогда как во всем мире не больше 4. За воскресенье 16 марта в Италии погибли 368 человек, в результате чего общее число погибших в стране достигло 1809, сообщает CNN.
ИСТОЧНИК KP.RU