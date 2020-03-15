2020-03-15T23:42:52+03:00
В мире

Единственная страна ЕС без коронавируса, Черногория, закрывает въезд иностранцам

Возвращающиеся из других стран граждане обязаны две недели находиться на карантине
Юлия САЛЬНИКОВА
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Попасть в Черногорию смогут лишь те, у кого есть вид на жительствоПопасть в Черногорию смогут лишь те, у кого есть вид на жительствоФото: Артем КИЛЬКИН
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Власти Черногории объявили, что с 16 марта в страну не смогут попасть иностранцы. Причина - коронавирус. Заболевания в Черногории нет, а потому в правительстве намерены сделать все, чтобы так было и дальше.

Черногория остается единственной страной Евросоюза, где нет ни одного случая заболевания COVID-19. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Национального координационного Совета Черногории, въезжать в страну разрешено только тем, у кого есть вид на жительство. Но и они, даже если у них нет симптомов заболевания, должны будут две недели находиться на карантине.

- В магазинах вводится ограничение на число покупателей, - сообщил вице-премьер Милутин Симович.

Пока ограничения установлены на срок в 15 дней.

Число заболевших в мире впервые 16 марта превысило показатели по заболеваемости в Китае. При этом наиболее сложная обстановка - в Италии, где процент смертности превышает 7, тогда как во всем мире не больше 4. За воскресенье 16 марта в Италии погибли 368 человек, в результате чего общее число погибших в стране достигло 1809, сообщает CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU

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