ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса: Трамп назвал это "замечательным событием"

16 Март 2020 2020-03-16T01:35:42+03:00

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Федеральная резервная система (ФРС) США после многократных призывов президента Дональда Трампа снизила ключевую ставку до значений 0—0,25%. Таким образом в Белом доме планируют поддержать коммерческие организации в непростое для страны время борьбы с коронавирусом. В США введен режим ЧС - закрыты школы, с 15 марта в Калифорнии, Иллинойсе не работают ночные клубы и бары, в Лос-Анджелесе и других городах просят людей не выходить из дома, в стране работает из 13 только один аэропорт. Общее число заболевших достигло 3 010 человек.

- Последствия коронавируса окажут воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. Комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0—0,25%, — сказано заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

В последний раз ФРС снижала ставки до нуля во время мирового финансового кризиса, было это больше 10 лет назад.

Президент США назвал решение ФРС "замечательным событием". Он ранее призывал снижать ставку до уровня конкурирующих стран. Ключевая ставка - это процент, под который банки берут кредиты в центральном банке страны, в США это Федеральная резервная система. чем меньше показатель, тем ниже будут проценты, под которые кредиты дают населению и фирмам.

- Это приводит нас в соответствие с другими странами. Мы понизили их (ставки) до нуля, так что это большой шаг, и я очень рад, что они это сделали,- приводит слова Трампа CNN.

ИСТОЧНИК KP.RU