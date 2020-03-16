2020-03-16T02:19:58+03:00
Общество

Посол Китая назвал российскую помощь в борьбе с коронавирусом трогательной и своевременной

Он напомнил, что из России в КНР направили военный самолет с медицинскими средствами защиты, а российские граждане поддерживали китайцев с помощью видеороликов
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Китае снижается число заболевших, а в Европе, наоборот, растетВ Китае снижается число заболевших, а в Европе, наоборот, растетФото: EAST NEWS
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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, какую помощь оказали россияне стране, которая первой столкнулась с коронавирусом. Заболевание обнаружено у пациента в Ухане в конце 2019 года. К такому быстрому распространению нового вируса в КНР оказались не готовы, появилась потребность в гораздо большем количестве защитных масок, спецкостюмов для врачей, поскольку первых пациентов лечили без необходимой защиты, в результате врачи заражались. Тогда о коронавирусе знали очень мало, как он передается и как его лечить.

-Помощь России во время борьбы Китая с эпидемией COVID-19 была искренней, своевременной, твердой и всесторонней,- сообщил Известиям китайский посол. -Президент Владимир Путин в первую же очередь направил председателю Си Цзиньпину телеграмму с выражением сочувствия, а также многократно выражал публичную поддержку Китаю.

В самом начале распространении коронавируса в Китае, из России направили в КНР военный самолет с 23 тоннами гуманитарной помощи - китайские медики получили свыше 2 миллионов комплектов, включающих спецодежду, маски, перчатки.

Ханьхуэй назвал трогательной помощь от простых россиян, которые записывали для китайцев ролики со словами поддержки и размещали в соцсетях.

15 марта число заболевших в мире превысило число инфицированных в Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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