2020-03-16T08:36:24+03:00
Общество

42% российских компаний готовы перевести своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса

20% руководителей не планируют переводить свой штат на удалённый режим
Ася КУЗНЕЦОВА
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87% компаний в России не планирует останавливать работу в условиях большего распространения коронавируса87% компаний в России не планирует останавливать работу в условиях большего распространения коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России 42% компаний готовы к тому, чтобы перевести всех своих работников на удалённую работу, если распространение коронавируса начнёт угрожать работе.

При этом 28% руководителей способны перевести на дистанционную работу половину своего штата, а в 20% организаций их управление совсем не готово к удалённой работе сотрудников, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитического центра "Битрикс24", которое провели среди почти 1 тысячи компаний малого, среднего и крупного бизнеса.

В нём также говорится о том, что 65% российского бизнеса рассматривают перевод своего штата на дистанционную работу в качестве варианта продолжения деятельности в условиях пандемии коронавируса.

Уточняется, что 61% организаций не намерены менять режим своей работы, а 87% не планирует останавливать функционирование компании в условиях большего распространения заражения.

При этом 51% опрошенных ответили, что пандемия окажет влияние на экономические показатели бизнеса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве ввели режим свободного посещения школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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