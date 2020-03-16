42% российских компаний готовы перевести своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса
В России 42% компаний готовы к тому, чтобы перевести всех своих работников на удалённую работу, если распространение коронавируса начнёт угрожать работе.
При этом 28% руководителей способны перевести на дистанционную работу половину своего штата, а в 20% организаций их управление совсем не готово к удалённой работе сотрудников, сообщает RT со ссылкой на исследование аналитического центра "Битрикс24", которое провели среди почти 1 тысячи компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
В нём также говорится о том, что 65% российского бизнеса рассматривают перевод своего штата на дистанционную работу в качестве варианта продолжения деятельности в условиях пандемии коронавируса.
Уточняется, что 61% организаций не намерены менять режим своей работы, а 87% не планирует останавливать функционирование компании в условиях большего распространения заражения.
При этом 51% опрошенных ответили, что пандемия окажет влияние на экономические показатели бизнеса.
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ИСТОЧНИК KP.RU