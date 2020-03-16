Правительство создаст антикризисный фонд в размере 300 млрд рублей для борьбы с коронавирусом

16 Март 2020 2020-03-16T09:18:51+03:00

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Российское правительство разработало план по преодолению кризиса из-за распространения коронавируса. В нём описаны меры поддержки экономики и населения страны, а также создание фонда в 300 миллиардов рублей. Он будет состоять из денег, полученных с помощью оптимизации расходов федерального бюджета, сообщает газета "Ведомости".

В антикризисный план правительства также включены компенсация доходов тем, кто находится в карантине. Деньги выплатят работодатели или за счёт листов временной нетрудоспособности. Правительство планирует выплаты безработным.

Также в рамках антикризисного плана Россия закупит материалы для создания тест-системы по выявлению коронавируса.

Кабмин вводит налоговые каникулы для авиаперевозчиков и туристических операторов, квартальную отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса, а также квартальную отсрочку по выплатам дивидендов для государственных компаний.

При этом регионам, которые выполняют план по развитию экономики, будут выданы бюджетные кредиты.

Напомним, что в России зарегистрировано 63 заболевших коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU