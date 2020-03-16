2020-03-16T09:49:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Правительство в ближайшее время наладит систему онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом

"Горячая линия" заработает в ближайшее время
Ася КУЗНЕЦОВА
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Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время наладить систему онлайн-оповещения россиян о распространении коронавирусаПремьер-министр России Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время наладить систему онлайн-оповещения россиян о распространении коронавирусаФото: REUTERS
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Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время наладить систему онлайн-оповещения россиян о распространении коронавируса.

Он также сообщал, что в ближайшее время запустят "горячую линию" по информированию граждан.

Ранее сайт kp.ru сообщал, Россия закрыла границу с Белоруссией, а также о том, что Мишустин возглавил координационный совет при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

Создание этого совета было поручено вице-премьерам Дмитрию Григоренко и Дмитрию Чернышенко. В состав также вошли мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев и директор ФСБ Александр Бортников.

Мишустин также заявил, что на таможне будет создан "зелёный коридор", через который будут поставляться товары первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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