Правительство в ближайшее время наладит систему онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время наладить систему онлайн-оповещения россиян о распространении коронавируса.
Он также сообщал, что в ближайшее время запустят "горячую линию" по информированию граждан.
Ранее сайт kp.ru сообщал, Россия закрыла границу с Белоруссией, а также о том, что Мишустин возглавил координационный совет при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.
Создание этого совета было поручено вице-премьерам Дмитрию Григоренко и Дмитрию Чернышенко. В состав также вошли мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, губернатор Московской области Андрей Воробьев и директор ФСБ Александр Бортников.
Мишустин также заявил, что на таможне будет создан "зелёный коридор", через который будут поставляться товары первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU