Названы регионы, жители которых стараются искать работы без помощи службы занятости

16 Март 2020 2020-03-16T10:38:21+03:00

Росстат посчитал, сколько россиян обращаются за помощью в государственный центр занятости Фото: Евгения ГУСЕВА

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Росстат посчитал, как часто жители различных регионов обращаются за помощью в трудоустройстве в государственные центры занятости в третьем квартале 2019 года. Оказалось, что показатели по стране не одинаковые, в одних субъектах к услугам службы прибегают более половины соискателей, а в других таковых совсем мало.

Реже всего безработные обращаются в центр занятости:

Калужская область (3,4%),

Чувашия (6,6%),

Курская область (6,9%),

Еврейская автономная округ (6,9%),

Псковская область (8,1%).

Чаще всего в центры занятости обращаются:

Магаданская область (69,6%),

Тверская область (62,9%),

Самарская область 61,6%),

Ханты-Мансийский АО (58,3%),

Чукотский АО (58,2%).

В целом по стране ищут работу через службу занятости 23,5% безработных. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов уверен, что чаще всего люди не идут в государственные центры занятости из-за невозможности найти какую-то реальную вакансию с достойной оплатой труда.

- Это своеобразное отражение ситуации на рынке труда в регионе. Предлагают вакансии с низкой заработной платой либо с неподходящими условиями труда, несоответствием профессии, — пояснил Сафонов NEWS.ru.

Чтобы исправить ситуацию необходимо ввести социальное страхование по безработице, чтобы соответствующее пособие зависело от прежнего заработка. Помимо этого, проводить переобучение соискателей по действительно востребованным и оплачиваемым специальностям в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU