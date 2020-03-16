Названы регионы, жители которых стараются искать работы без помощи службы занятости
Росстат посчитал, как часто жители различных регионов обращаются за помощью в трудоустройстве в государственные центры занятости в третьем квартале 2019 года. Оказалось, что показатели по стране не одинаковые, в одних субъектах к услугам службы прибегают более половины соискателей, а в других таковых совсем мало.
Реже всего безработные обращаются в центр занятости:
Калужская область (3,4%),
Чувашия (6,6%),
Курская область (6,9%),
Еврейская автономная округ (6,9%),
Псковская область (8,1%).
Чаще всего в центры занятости обращаются:
Магаданская область (69,6%),
Тверская область (62,9%),
Самарская область 61,6%),
Ханты-Мансийский АО (58,3%),
Чукотский АО (58,2%).
В целом по стране ищут работу через службу занятости 23,5% безработных. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов уверен, что чаще всего люди не идут в государственные центры занятости из-за невозможности найти какую-то реальную вакансию с достойной оплатой труда.
- Это своеобразное отражение ситуации на рынке труда в регионе. Предлагают вакансии с низкой заработной платой либо с неподходящими условиями труда, несоответствием профессии, — пояснил Сафонов NEWS.ru.
Чтобы исправить ситуацию необходимо ввести социальное страхование по безработице, чтобы соответствующее пособие зависело от прежнего заработка. Помимо этого, проводить переобучение соискателей по действительно востребованным и оплачиваемым специальностям в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU