2020-03-16T11:52:52+03:00
В мире

Король Испании отказался от наследства после коррупционного скандала

Кроме того Филипп VI лишил финансирования своего отца
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Король Испании Филипп VIКороль Испании Филипп VIФото: REUTERS
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Король Испании Филипп VI лишил своего отца Хуана Карлоса финансирования, которое было ежегодно предусмотрено королевским бюджетом. Кроме того, правитель отказался от наследства, которое мог бы получить после смерти родителя.

По некоторым данным, решение короля связано с началом расследования, которое выясняет обстоятельства перевода 100 миллионов евро из Саудовской Аравии на швейцарский счет панамского фонда, предположительно принадлежащий Хуану Карлосу. Расследование началось после публикаций о том, что Хуан Карлос передал своей близкой подруге Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн порядка 65 миллионов евро, которые были переведены мужчине из другой страны, когда он еще был правящим королем Испании, передает NEWS.ru.

В своем заявлении Филипп VI отметил, что он долгое время даже не догадывался, что указан бенефициаром офшорного фонда, где находятся деньги. При этом как только король узнал об этом, он немедленно отказался и быть, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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