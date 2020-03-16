2020-03-16T13:34:48+03:00
Экономика

Минфин: Экспортная пошлина на нефть понизится на $14,9 с 1 апреля - до $52 за тонну

Сейчас её стоимость равна $66,9
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Министерстве финансов России заявили о понижении на $14,9 экспортной пошлины на нефтьВ Министерстве финансов России заявили о понижении на $14,9 экспортной пошлины на нефтьФото: REUTERS
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В Министерстве финансов России заявили о понижении на $14,9 экспортной пошлины на нефть. С 1 апреля 2020 она будет составлять $52 за тонну. Сейчас её стоимость равна $66,9 за тонну.

С 15 февраля по 14 марта 2020 года средняя цена нефти Urals составила $47,274 за баррель или $345,1 за тонну.

На высоковязкую нефть пошлина снизится с 6,6 до 5,2 долларов.

Для нефти из нескольких месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения сохранится льготная ставка в соответствии с новой формулой расчёта, которую приняли 1 февраля 2015 года. Она остаётся на нулевом уровне.

На светлые нефтепродукты и масла пошлина будет снижена с 66,9 до 52 долларов, а на товарный бензин - с 20 до 15,6 долларов.

Ранее на сайте kp.ru писали, что цена на нефть марки Brent снизилась на 3% в связи с опасениями за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9:50 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 5,26% и составляла $32,07 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 3,67% и достигла отметки в $30,93 за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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