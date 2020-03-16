Грузия закрывает въезд для иностранцев и все горнолыжные курорты из-за коронавируса
В рамках борьбы с коронавирусом власти Грузии приняли решение с 18 марта закрыть свои границы для иностранцев. Пересечь границу Грузии смогут только возвращающиеся в страну граждане и их близкие. Запрет введён на две недели, сообщается на сайте правительства Грузии.
Также координационный совет правительства Грузии принял решение о временном закрытии всех горнолыжных курортов и временном ограничении обслуживания посетителей в барах и ресторанах.
Всем гражданам Грузии старше 70 лет рекомендуют избегать мест скопления людей, поскольку они находятся в группе повышенного риска осложнений при заболевании коронавирусом.
С 16 марта приостановлено передвижение граждан между Грузией и Россией, сообщает в воскресенье пресс-служба грузинского правительства.
Напомним, в Грузии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом, в России - 63.
ИСТОЧНИК KP.RU