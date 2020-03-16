2020-03-16T13:55:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Грузия закрывает въезд для иностранцев и все горнолыжные курорты из-за коронавируса

Пересечь границу смогут только те, кто возвращается на родину
Ася КУЗНЕЦОВА
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В связи с распространением коронавируса с 16 марта приостанавливается передвижение граждан между Грузией и РоссиейВ связи с распространением коронавируса с 16 марта приостанавливается передвижение граждан между Грузией и РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В рамках борьбы с коронавирусом власти Грузии приняли решение с 18 марта закрыть свои границы для иностранцев. Пересечь границу Грузии смогут только возвращающиеся в страну граждане и их близкие. Запрет введён на две недели, сообщается на сайте правительства Грузии.

Также координационный совет правительства Грузии принял решение о временном закрытии всех горнолыжных курортов и временном ограничении обслуживания посетителей в барах и ресторанах.

Всем гражданам Грузии старше 70 лет рекомендуют избегать мест скопления людей, поскольку они находятся в группе повышенного риска осложнений при заболевании коронавирусом.

С 16 марта приостановлено передвижение граждан между Грузией и Россией, сообщает в воскресенье пресс-служба грузинского правительства.

Напомним, в Грузии зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом, в России - 63.

ИСТОЧНИК KP.RU

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