2020-03-16T14:55:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы

Президент Белоруссии призывает не создавать панику вокруг коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Александр Лукашенко отметил, что ещё не обсуждал вопрос закрытия границы с Владимиром Путиным, но уже запланировал переговорыАлександр Лукашенко отметил, что ещё не обсуждал вопрос закрытия границы с Владимиром Путиным, но уже запланировал переговорыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным закрытием границы России с Беларусью для перемещения людей. Об этом Лукашенко сообщил на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

- Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны, - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент Беларуси отметил, что ещё не обсуждал этот вопрос с Путиным, но уже запланировал переговоры.

Лукашенко также призвал две страны не создавать панику вокруг ситуации с коронавирусом.

16 марта сайт kp.ru сообщил, что Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей. Глава кабмина сообщил, что лично возглавил координационный совет при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

В России, по данным оперативного штаба, выявлено 63 заражённых коронавирусом, а в Беларуси - 36.

Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия и Япония разработали тест, который выявляет коронавирус за 30 минут
Колокольцев инспектирует ставропольскую полицию перед открытием туристического сезона
"Через неделю от снега не останется и следа". Метеорологи рассказали, когда потеплеет в Москве
Стоимость нефти марки Brent снизилась до четырехлетнего минимума
Эксперт объяснил, почему нет смысла паниковать из-за курса доллара
В Сети появилось видео появилось видео с очередями украинцев на границе с Польшей
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы
Песков: В России нет причин для введения ЧС
Эксперты оценили убытки Голливуда из-за коронавируса
В России могут продлить школьные весенние каникулы из-за коронавируса
Ростуризм организовал горячую линию для россиян за рубежом
Грузия закрывает въезд для иностранцев и все горнолыжные курорты из-за коронавируса
В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей