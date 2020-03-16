Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы
Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным закрытием границы России с Беларусью для перемещения людей. Об этом Лукашенко сообщил на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.
- Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны, - цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Президент Беларуси отметил, что ещё не обсуждал этот вопрос с Путиным, но уже запланировал переговоры.
Лукашенко также призвал две страны не создавать панику вокруг ситуации с коронавирусом.
16 марта сайт kp.ru сообщил, что Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей. Глава кабмина сообщил, что лично возглавил координационный совет при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.
В России, по данным оперативного штаба, выявлено 63 заражённых коронавирусом, а в Беларуси - 36.
Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах
ИСТОЧНИК KP.RU