Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы

16 Март 2020 2020-03-16T14:55:24+03:00

Александр Лукашенко отметил, что ещё не обсуждал вопрос закрытия границы с Владимиром Путиным, но уже запланировал переговоры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным закрытием границы России с Беларусью для перемещения людей. Об этом Лукашенко сообщил на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

- Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны, - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент Беларуси отметил, что ещё не обсуждал этот вопрос с Путиным, но уже запланировал переговоры.

Лукашенко также призвал две страны не создавать панику вокруг ситуации с коронавирусом.

16 марта сайт kp.ru сообщил, что Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что страна закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей. Глава кабмина сообщил, что лично возглавил координационный совет при Правительстве России по борьбе с распространением коронавируса.

В России, по данным оперативного штаба, выявлено 63 заражённых коронавирусом, а в Беларуси - 36.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/766426" frameborder="0"></iframe> Мишустин о мерах борьбы с коронавирусом.Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий во всех регионах

ИСТОЧНИК KP.RU