Врачи рассказали, как избежать весенней депрессии

16 Март 2020 2020-03-16T17:59:33+03:00

Специалисты рекомендуют больше отдыхать и следить за питанием

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Спорт, полноценный отдых и правильное питание помогут избежать сезонной депрессии. Из-за перепадов погоды, атмосферного давление и перегрузок на работе организм может чувствовать себя истощенным, но забота об организме поможет сохранить душевное спокойствие и хорошее настроение, считают медики.

«Мы множество раз наблюдали «игру природы»: сегодня заморозки, а завтра оттепель. Прибавьте к этому частые перепады давления, магнитные бури – и вот мы получаем истощенный, изможденный организм. На этом фоне происходит обострение практически всех хронических заболеваний», - цитирует диетолога Анастасию Ткаченко РИАМО.

Чтобы улучшить самочувствие эксперт рекомендует употреблять больше фруктов и овощей, а также пропить курс витаминов.

Кроме того на нашем самочувствии может сказываться нехватка отдыха, поэтому врачи напоминают о необходимости спать по 8 часов в сутки.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, спать нужно около восьми часов в сутки. И желательно приучить себя вставать в одно и то же время», - отмечает врач-психиатр Михаил Тимошин.

Врачи также добавили, что плохое настроение в совокупности с апатией, бессонницей, снижением концентрации внимания могут быть симптомами серьезного заболевания. Заметив все их у себя, следует обратиться к психологу или психотерапевту, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU