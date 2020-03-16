Гаагский арбитраж отказался признавать Крым частью Украины

16 Март 2020 2020-03-16T20:03:31+03:00

Международный суд не обладает юрисдикцией в данной части разбирательства между Москвой и Киевом

Изменить размер текста: A A

Созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге Международный арбитраж отказался признавать Крым частью Украины в рамках разбирательства между Киевом и Москвой.

Инстанция просто не обладает необходимой юрисдикцией для определения суверенитета над полуостровом. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные судом в понедельник, 16 марта.

"Арбитраж не может принять решения по любому требованию Украины, которое основывается на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом", - цитирует ТАСС текст сообщения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU