Гаагский арбитраж отказался признавать Крым частью Украины
Созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге Международный арбитраж отказался признавать Крым частью Украины в рамках разбирательства между Киевом и Москвой.
Инстанция просто не обладает необходимой юрисдикцией для определения суверенитета над полуостровом. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные судом в понедельник, 16 марта.
"Арбитраж не может принять решения по любому требованию Украины, которое основывается на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом", - цитирует ТАСС текст сообщения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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