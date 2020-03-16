2020-03-16T20:03:31+03:00
Политика

Гаагский арбитраж отказался признавать Крым частью Украины

Международный суд не обладает юрисдикцией в данной части разбирательства между Москвой и Киевом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге Международный арбитраж отказался признавать Крым частью Украины в рамках разбирательства между Киевом и Москвой.

Инстанция просто не обладает необходимой юрисдикцией для определения суверенитета над полуостровом. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные судом в понедельник, 16 марта.

"Арбитраж не может принять решения по любому требованию Украины, которое основывается на утверждении, что Украина обладает суверенитетом над Крымом", - цитирует ТАСС текст сообщения.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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