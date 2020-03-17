2020-03-17T01:50:09+03:00
В мире

В США провели первые испытания вакцины от коронавируса

В течение шести недель препарат вколют 45 здоровым американцам
Юлия САЛЬНИКОВА
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На втором этапе тестирования вакцины понадобится больше добровольцевНа втором этапе тестирования вакцины понадобится больше добровольцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ученые США приступили к первому этапу тестирования вакцины от коронавируса на людях. Препарат вкололи первому из 45 добровольцев. Испытания будут длиться шесть недель, все люди, согласившиеся на эксперимент - совершеннолетние и у них нет коронавируса.

Работы по созданию вакцины идут параллельно с работами по созданию лекарства: первое должно дать иммунитет от коронавируса людям за счет введения минимальной дозы вируса, второе призвано лечить человека, который уже заболел.

Каждый участник получит две инъекции с интервалом около месяца в разных дозах. На первом этапе ученые должны убедиться, что вакцина безвредна, а вот чтобы доказать ее эффективность, потребуется гораздо больше добровольцев, на испытания уйдет не один месяц.

Как сообщает Associated Press, первый участник исследования - менеджер в небольшой технологической компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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