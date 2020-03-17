2020-03-17T02:54:14+03:00
В мире

ВОЗ предупреждает, что пациенты с коронавирусом заразны в течение двух недель после исчезновения симптомов, поэтому их следует изолировать дольше

Среди детей до года у 11 процентов болезнь протекает в тяжелой форме
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые не могут пока объяснить, почему у детей коронавирус проходит легче, чем у взрослых. 13 процентов и вовсе не испытывают никаких симптомовУченые не могут пока объяснить, почему у детей коронавирус проходит легче, чем у взрослых. 13 процентов и вовсе не испытывают никаких симптомовФото: REUTERS
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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус рассказал, что нового удалось узнать ученым о коронавирусе. ВОЗ выпускает новые рекомендации для беременных женщин и кормящих матерей. И хотя доказать, что вирус передается от матери к плоду или с молоком младенцу, не удалось (были единичные случаи, но требуется научное доказательство), во Всемирной организации здравоохранения относят эту категорию пациентов к группе риска.

- Женщины испытывают изменения в организме во время беременности, которые могут увеличить риск возникновения некоторых инфекций,- слова главы ВОЗ приводит CNN.

Особую опасность представляет то, что у беременных коронавирус может проходить бессимптомно, и женщина даже не знает, что больна и под угрозой здоровье малыша.

У детей и подростков (от года до 18 лет) по статистике симптомы коронавируса менее выражены: Из 2 143 случаев, исследованных ВОЗ, умер только один ребенок, 14-летний мальчик. Среди инфицированных детей 6% случаев были тяжелыми, для взрослых этот показатель 18,5%. Но отдельной группой идут малыши до года - среди них 11 процентов заболевших нуждаются в интенсивной терапии, оказываются в реанимации.

Глава ВОЗ напоминает, что в группе риска люди старше 60 лет, но он также напомнил, что есть смерти и среди людей среднего возраста и даже детского.

Еще один новый факт о коронавирусе касается сроков, когда человек заразен:

- Люди, инфицированные Covid-19, могут заразить других после того, как они перестанут чувствовать себя больными, поэтому эти меры должны продолжаться в течение по крайней мере двух недель после исчезновения симптомов,- сообщил на брифинге Гебреисус. Его слова приводит The Sun.

ИСТОЧНИК KP.RU

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