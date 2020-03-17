Цены на нефть выросли на 5 процентов после того, как резкий спад привлек инвесторов

17 Март 2020 2020-03-17T06:01:52+03:00

Ранее в США заявили, что воспользуются низкими ценами на нефть, чтобы пополнить запасы

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Мировые цены на нефть увеличились больше, чем на 5 процентов после спада, который произошел 16 марта. На ситуацию повлиял не только срыв сделки ОПЕК, но и ситуация с распространением коронавируса в мире. Болезнь вышла за пределы Китая и теперь во всех континентах кроме Антарктиты.

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 5,23 процента до 31,17 долларов за баррель. На 5,10 выросла цена нефти марки WTI и теперь составляет 30,48 долларов.

- Предположительно, рынок получает поддержку со стороны охотников за физическими сделками,- сообщил Reuters Стивен Иннес, главный рыночный стратег-аналитик AxiCorp.

Инвесторы просто решили воспользоваться низкими ценами. В США намерены купить, пока снижена стоимость, сырье для своего Стратегического нефтяного резерва. Заполнить свои резервуары нефтью, пока ее стоимость упала, планировали еще ряд стран.

ИСТОЧНИК KP.RU