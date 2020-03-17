2020-03-17T06:31:43+03:00
В мире

Плавучий космодром "Морской старт" прибыл из США в порт Приморья

Гонконгское судно предназначено для перевозки тяжеловесных грузов
Юлия САЛЬНИКОВА
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«Морской старт» Фото Виктора Катаева (ТАСС)«Морской старт» Фото Виктора Катаева (ТАСС)
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Плавучий космодром Odyssey проекта "Морской старт" прибыл в порт Славянка на Дальнем Востоке. Информация об этом появилась на портале портала vesselfinder.com.

Морской космодром предназначен для перевозки тяжеловесных грузов, может даже перевозить морские буровые платформы или проводить пуск "Союзов-5 Light".. Раньше "Морской старт" располагался в порту Лонг-Бич в США. В конце 2019 года американские власти разрешили перебазирование, 28 февраля плавательное судно вышло из порта, попасть в порт Славянка должно было 16 марта.

"Морской старт" направят на Славянский судоремонтный завод, где плавучий космодром начнут реконструировать.

Активами комплекса владеет группа компаний S7.

Сайт kp.ru писал, что первый запуск космического аппарата из России состоится осенью 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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