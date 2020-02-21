2020-02-21T04:02:58+03:00
В мире

Из США в Россию стартовал перевод плавучего космодрома "Морской старт"

Гонконгское судно, предназначенное для перевозки тяжеловесных грузов, прибыло в Лонг-Бич 18 февраля
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Плавучий космодром Odyssey проекта "Морской старт" начали грузить на гонконгский корабль.

Процесс перебазирования морского космодрома из американского порта Лонг-Бич на Славянский судоремонтный завод в Приморье. начнется 22 февраля.

Так, гонконгское судно, которое предназначено для перевозки тяжеловесных грузов, в частности морских буровых платформ, прибыло в Лонг-Бич 18 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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