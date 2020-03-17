Названа дата запуска первого российского космического аппарата на Луну

17 Март 2020 2020-03-17T03:19:43+03:00

Пока космонавты и астронавты летают только на МКС, на Луну отправится аппарат без человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Первый российский космический аппарат отправится на Луну 1 октября 2021 года. Запасной датой станет 31 октября того же года. Для российской космонавтики это первый подобный запуск. Но советские предшественники в этой отрасли добились определенных успехов 0 последний полет космического аппарата на Луну, совершенный силами инженеров СССР, состоялся больше 45 лет назад. Станция "Луна-24" запущена в 1976 году.

- Название нашего аппарата "Луна-25" продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века,- сообщил РИА Новости руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов.

Он сообщил, что после посадки аппарат проведет исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики. Если американцы сажали свои аппараты в районе экватора или на умеренных широтах, то российский космический аппарат должен приземлиться на севернее кратера Богуславского. Как запасной вариант - юго-западнее кратера Манцини.

Ранее в НАСА заявляли, что в 2024 году отправят на Луну астронавта, но при этом американцы продолжают летать в космос на российских кораблях за неимением собственных. Тормозят американцев от полетов на Луну и даже Марс, по версии представителей НАСА, "политические риски".

ИСТОЧНИК KP.RU