Плавучий космодром "Морской старт" могут перенести из США в Россию

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-16T12:23:20+03:00

Действующий договор между Вашингтоном и Москвой позволяет запускать лишь украинские ракеты "Зенит", что не устраивает Роскосмос

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Плавучий космодром "Морской старт" может быть перебазирован из Калифорнии на Дальний Восток. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Он напомнил о том, что действующий договор между Москвой и Вашингтоном допускает запуск лишь российско-украинских ракет "Зенит", производство которых прекратилось еще в 2014 году. Роскосмос же хочет использовать плавучую платформу и для других целей. Так, например, именно с нее планируют проводить пуск "Союзов-5 Light".

Конечно, Россия могла бы заключить новый контракт с США, но тогда американцы получат всю техническую документацию по нашей новой разработке.

"Единственным выходом остается перебазирование "Морского старта" на российскую территорию", — передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее руководящая проектом компания S7 Space отменила заказ на производство и поставку 12 ракет "Зенит". Данный контракт был заключен между владельцем плавучего космодрома и украинским предприятием "Южмаш" еще два года назад. Теперь же он может быть вовсе разорван.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/698412" frameborder="0"></iframe> Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU