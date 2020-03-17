2020-03-17T07:01:46+03:00
Общество

Россиян предупредили о "кибер-коронавирусах"

Мошенники пользуются страхом людей перед пандемией и заманивают их в ловушку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пользователей Сети просят не переходить по подозрительным ссылкам, которые приходят на почтуПользователей Сети просят не переходить по подозрительным ссылкам, которые приходят на почтуФото: Евгения ГУСЕВА
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Интернет-мошенники придумали новый способ обмана россиян - эксперты говорят о таком явлении, как "кибер-коронавирусы". Общее с заболеванием, из-за которого ряд стран закрыты на карантин и погибли тысячи людей, страх человека перед опасным заболеванием. Для мошенников это инструмент работы.

Методов в их арсенале несколько - это письма якобы от ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), при открытии которых с компьютера пропадают персональные данные.

- Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников,- сообщил РИА Новости руководитель группы анализа веб-контента "Лаборатории Касперского" Константин Игнатьев.

Другой способ - лже-сборы денег для пострадавших от коронавируса. Такие сообщения обычно не вызывают подозрений. Защитить пользователя Сети могут системы безопасности, которые распознают фишинговые атаки. Кроме того, эксперт советует перепроверять самостоятельно информацию, указанную в письме. Не переходить по ссылке, а поискать заинтересовавшие вас данные в Интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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