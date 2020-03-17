Дэниел Рэдклифф рассказал, что много лет спивался из-за Гарри Поттера
Актёр Дэниел Рэдклифф рассказал о том, как с 2010 года постепенно спивался из-за героя Гарри Поттера, которого он сыграл.
- Если я шёл куда-то выпить, я внезапно обнаруживал интерес к себе, потому что для людей это был не просто пьяный парень. Это было "О, смотрите, Гарри Поттер напивается в баре!", - передаёт The Independent слова Рэдклиффа на радиопередаче Desert Island Discs.
Актёр также рассказал, что роль Поттера создала вокруг него "немного издевательский" интерес, поскольку всё, что он делал, создавало у людей предвзятый интерес.
Рэдклифф добавил, что в итоге он "пил всё больше, а напивался всё сильнее, и продолжалось это много лет".
- То количество выпитого, которое случилось со мной в конце съёмок "Гарри Поттера" и немного после их окончания, это была моя паника и небольшая растерянность. Я не понимал что делать дальше, мне было слишком трудно быть собой, чтобы оставаться трезвым, - рассказал Дэниел Рэдклифф.
Актёр также поблагодарил семью и друзей за помощь в преодолении тяжёлого этапа.
Гарри Поттер и Узник Азкабана (2004) - Трейлер.
ИСТОЧНИК KP.RU