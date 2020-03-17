Дэниел Рэдклифф рассказал, что много лет спивался из-за Гарри Поттера

17 Март 2020 2020-03-17T07:46:00+03:00

Актёр Дэниел Рэдклифф рассказал о том, как с 2010 года постепенно спивался из-за героя Гарри Поттера, которого он сыграл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 2010 года актёр перебарщивал с алкоголем из-за издевательского интереса вокруг

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Актёр Дэниел Рэдклифф рассказал о том, как с 2010 года постепенно спивался из-за героя Гарри Поттера, которого он сыграл.

- Если я шёл куда-то выпить, я внезапно обнаруживал интерес к себе, потому что для людей это был не просто пьяный парень. Это было "О, смотрите, Гарри Поттер напивается в баре!", - передаёт The Independent слова Рэдклиффа на радиопередаче Desert Island Discs.

Актёр также рассказал, что роль Поттера создала вокруг него "немного издевательский" интерес, поскольку всё, что он делал, создавало у людей предвзятый интерес.

Рэдклифф добавил, что в итоге он "пил всё больше, а напивался всё сильнее, и продолжалось это много лет".

- То количество выпитого, которое случилось со мной в конце съёмок "Гарри Поттера" и немного после их окончания, это была моя паника и небольшая растерянность. Я не понимал что делать дальше, мне было слишком трудно быть собой, чтобы оставаться трезвым, - рассказал Дэниел Рэдклифф.

Актёр также поблагодарил семью и друзей за помощь в преодолении тяжёлого этапа.

Гарри Поттер и Узник Азкабана (2004) - Трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU