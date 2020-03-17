Жена лётчика Ярошенко сообщила о возобновлении дела о его похищении спецслужбами США и Либерии

17 Март 2020 2020-03-17T11:23:54+03:00

В России возобновили производство по уголовному делу о похищении спецслужбами США и Либерии российского лётчика Константина Ярошенко. Фото: ИТАР-ТАСС

С 2015 года Россия несколько раз открывала и закрывала подобное разбирательство

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Уголовное дело о похищении спецслужбами США и Либерии российского лётчика Константина Ярошенко возобновили в России, рассказала его жена Виктория Ярошенко

- Дело возобновлено, на допрос нас вызывали, но с 2015 года это делают регулярно. Само дело уже несколько раз закрывалось и снова возобновлялось, - сообщила она Интерфаксу.

Она также уточнила, что на допрос её вызывали в главное управление Министерства Юстиции России по Ростовской области.

Напомним, в 2010 году Ярошенко арестовали по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. После этого его депортировали в США, а в сентябре 2011 года суд США приговорил его к 20 годам заключения в тюрьме.

В 2015 году Россия возбудила уголовное дело по факту похищения Ярошенко иностранными спецслужбами и по факту принуждения обвиняемого к даче показаний угрозами и пытками.

В 2019 году Россия просила компетентные органы США передать Ярошенко для отбывания наказания на родину, а до этого много раз пыталась вернуть лётчика в Россию, используя Страсбургскую конвенцию от 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU