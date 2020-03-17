Российские авиакомпании потеряли более 100 млрд рублей из-за коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T11:51:40+03:00

Для поддержки авиаперевозчиков Росавиация предлагает обнулить аэронавигационные сборы при полетах в некоторых регионах страны Фото: Иван ВИСЛОВ

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В России гражданская авиация потеряла более 100 миллиардов рублей на фоне отмены рейсов из-за коронавируса, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Он также предложил отменить аэронавигационные сборы, поскольку особая нагрузка легла на авиаперевозчиков из-за сокращения доходов от закрытия международных маршрутов и увеличения расходов из-за снижения курса рубля.

Первый замглавы Министерства транспорта Нерадько подчеркнул сложное финансовое положение авиакомпании "Ютэйр".

Сами авиакомпании оценивают свои потери в 1,7 миллиарда рублей только за февраль 2020 года.

- Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится и до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются цифры свыше 100 млрд руб., - заявил Нерадько.

ИСТОЧНИК KP.RU