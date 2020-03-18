ВОЗ: За сутки коронаиврусом в Китае заразились 39 человек, а в Европе - 8,5 тысяч

18 Март 2020 2020-03-18T05:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В мире за прошедшие сутки 17 марта заразились коронавирусом 11526 человек. Такие данные приводит ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в ежедневном отчете о пандемии. Большая часть заболевших - за пределами Китая, в зоне, обозначенной ВОЗ как европейский регион. Здесь за сутки зарегистрировано 8502 случаев заражения. Тогда как в Китае -всего 39, из них около половины - завозные.

Общее число инфицированных в Европе достигло 64 189 человек: в Италии - 27980 случаев, Испании 9191.

Китай перестал быть эпицентром распространения вируса, здесь зафиксировано наименьшее количество смертей от коронавирса - 13. В Италии за тот же срок 349, в США 17 погибших.

Как сообщает Reuters, в Китае открываются магазины и кафе. Люди выходят из своих квартир после недель изоляции. Но при этом в стране продолжают действовать правила изоляции, например, в лифт нельзя заходить больше, чем четырем людям. В ресторанах тоже заполняют не все столики, но китайцы готовы и потерпеть - время ожидания составляет 6-8 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU