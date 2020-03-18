На фоне эпидемии посещаемость ТЦ упала на 10-15 процентов

18 Март 2020 2020-03-18T08:24:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за страха заболеть коронавирусом россияне стали реже выходить из дома в места массовых скоплений людей. В итоге трафик посетителей в торговых центрах России уже сократился на 10–15%.

Эпидемия не является единственной причиной снижения покупательского интереса. Во многом на ситуации сказалась ситуация с падением курса рубля.

Эксперты дают прогнозы: если ситуация с заболеванием не начнет меняться и будет принято решение о карантине, то недельный простой ТЦ принесет убытки отрасли — владельцам торговых площадей и ритейлерам — в 500 млрд рублей. Это суммарный показатель по всей стране, на долю московских ТЦ придется 50-70 млрд рублей еженедельно.

- Можно предположить, что если ситуация затянется, то деньги по действующим договорам аренды перестанут поступать девелоперам. В среднем только один небольшой столичный торговый центр, площадью в 7 тыс. кв. м, приносит 10–12 млн рублей в месяц. Молл в 25–30 тыс. кв. м — 30–50 млн, аренда в популярном ТРЦ может приносить ежемесячно миллиарды рублей, - рассказывает «Известиям» генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых.

Эксперт уверен, что после месячного простоя в ТЦ не досчитаются 20–70% арендаторов. При этом после окончания пандемии может сократиться потребительский спрос из-за роста безработицы, что снизит доходы отрасли.

Представители бизнеса надеются на помощь государства в данном вопросе. Правительство уже прорабатывает различные варианты поддержки, но пока не ясно, кто сможет претендовать на помощь. На борьбу с распространением вируса и поддержку наиболее пострадавших отраслей планируется направить до 300 млрд рублей.

По данным Cushman & Wakefield,в России работает более 530 крупных ТЦ площадью от 15 тыс. кв. м, в Москве — более 120.

Тем, кто все еще посещает ТЦ, врачи рекомендуют избегать массовых очередей и тщательно мыть руки после походов по магазинам. Врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина. Прежде всего не стоит ориентироваться, самым лучшем маркером будут личные ощущения.

Первым делом стоит смыть грязь под проточной водой с помощью мыла, а потом уже воспользоваться дезраствором, содержащим спирт. Не нужно забывать о смягчающем креме, это поможет предохранить кожу рук от излишней сухости и появляющихся трещинок. А они являются настоящими воротами для проникновения любых инфекций, пишет Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU